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В МВД подготовили реформу предоставления убежища в России

В МВД подготовили реформу предоставления убежища в России

Министерство внутренних дел Российской Федерации разработало проект закона О предоставлении у.Министерство внутренних дел Российской Федерации разработало проект закона «О предоставлении убежища на территории Российской Федерации».

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