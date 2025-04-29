В МВД подготовили реформу предоставления убежища в России

Министерство внутренних дел Российской Федерации разработало проект закона О предоставлении у.Министерство внутренних дел Российской Федерации разработало проект закона «О предоставлении убежища на территории Российской Федерации».
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