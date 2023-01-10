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ЦСКА о Карраскале: «Хорхе еще летом подписал бумагу, отказавшись от опции приостановки контракта. Завтра прилетает на сборы»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо опроверг информацию об уходе Хорхе Карраскаля. «Хорхе еще летом подписал бумагу, отказавшись от этой своеобразной опции, которую в ФИФА предоставили футболистам.

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