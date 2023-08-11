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«Зенит»: «Малком оплатил все штрафы. Очередное вранье»

«Зенит»: «Малком оплатил все штрафы. Очередное вранье»

Ранее появилась информация, что бывший футболист «Зенита» объявлен в розыск ФССП за неоплату 60 штрафов за нарушения ПДД на 64 тысячи рублей.

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