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Экс-помощник американского президента Болтон: США должны применить к России стратегию Рональда Рейгана

Экс-помощник американского президента Болтон: США должны применить к России стратегию Рональда Рейгана

Президент США Джо Байден и НАТО допустили стратегическую ошибку по отношению к России, из-за чего в Европе сейчас развернулась крупнейшая после 1945 года битва, считает бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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