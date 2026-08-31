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Газета.ру

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KAIST: светодиодный чехол вычисляет шпионские объективы с точностью 94%

KAIST: светодиодный чехол вычисляет шпионские объективы с точностью 94%

Группа инженеров из Корейского института передовых науки и технологий (KAIST) разработала систему SweepLED, которая превращает обычный смартфон в детектор скрытых камер.

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