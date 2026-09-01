Скончался председатель совета директоров Челябинского механического завода

ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября, ФедералПресс. На 83-м году жизни ушел из жизни Юрий Вагин. Он был известным деятелем в отрасли, занимая пост генерального директора Челябинского механического завода (ЧМЗ) с 1987 по 2004 год.