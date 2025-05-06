«Билайн» доработает серверы под работы моделей с искусственным интеллектом

Телекомоператор «билайн» вместе с одним из российских производителей серверного оборудования обсуждает доработку решений для инференса ИИ-моделей (исполнения работы ранее обученных алгоритмов), пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя гендиректора по IT «ВымпелКома» Антона Рубенчика.