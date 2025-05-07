Тихо воруют. Названы виды техники, потребляющие электроэнергию даже в выключенном состоянии

На кухне самыми заядлыми скрытыми "пожирателями" электроэнергии являются кофемолки и микроволновки.Даже когда устройство не работает, а просто подключено к сети, оно может незаметно расходовать электроэнергию — это явление называют "фантомным" потреблением, рассказал Арсений Буряков, старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА.