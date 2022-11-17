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Со всех сторон к Украине потянулись руки соседей, желающих получить части ее территории

Со всех сторон к Украине потянулись руки соседей, желающих получить части ее территории

ДМИТРИЙ СЕДОВ  В Бухаресте рассказывают, что должна уступить Украина Румынии, Венгрии и другим странам Кто бы в рядах украинской власти мог подумать, что у него по соседству объявятся подражатели в святом деле защиты национальных интересов? Ещё в 2017 году, когда в окопах укровермахта вокруг осажденного русского Донецка слышались украинские марши на немецкий мотив «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес», из Будапешта послышался голос на венгерском языке: украинский закон об образовании от 2017 г.

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