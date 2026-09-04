Венеция-2026: свет в конце тоннеля увидят не все

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» «Браный услюдок» Вернера Херцога «Дикая лошадь 9» Мартина Макдоны «Приблизить, отдалить» Донг Джи «Без боли» Джанни Амелио «Браный услюдок» Вернера Херцога Как Джим Джармуш в прошлом году, в этом немецкий классик Вернер Херцог отказался ехать на фестиваль в Канны: его фильм Bucking Fastard пригласили во внеконкурсную программу, ибо конкурс был под завязку забит фильмами малоизвестных французских режиссеров-женщин.