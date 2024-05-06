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Свежие комментарии

В Киргизии не хватает "рабочих рук" и их завозят туда из Бангладеша

В Киргизии не хватает "рабочих рук" и их завозят туда из Бангладеша

Об этом не говорят Так сказать, новость "с мест". Причём новость очень любопытная с учётом того, что сами киргизы начинают уже даже из России перебираться в другие, как они считают, более богатые страны.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
После развала союза быстро скатываются в средневековье из которого их пыталась вытащить советская власть.Но местный тупизм оказался сильнее....
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1 час.
Константин Беляев
Из Бангладеша. ))))))) Дальше можно не читать эту безграмотность.
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1 час.
лл
лина любимцева
Внутри Киргизии не хватает  рабочих рук, а в Россию киргизы прямо ломятся.
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27 мин.

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