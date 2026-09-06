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Контрафронт

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Эквадор: С позднего вечера 5 сентября более 200 сотрудников сил безопасности проводили операции по...

Эквадор: С позднего вечера 5 сентября более 200 сотрудников сил безопасности проводили операции по обеспечению безопасности в различных частях Кито, провинция Пичинча, для обеспечения общественной безопасности.

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