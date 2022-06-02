Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Astra
    Думаю, недолго он там протянет. Бьют по морде, а не по паспорту. Во всяком случае, долгой счастливой жизни ему гарант...Невзоров* поблаго...
  • Olga Andreadi (Андреади)
    кто бы сомневался?Опытный лисПисатель Роман Су...
  • Николай Егоров
    Если Познер ГАВКНЕТ , то ИНТУРИСТ всё у Познера ПО-ЗАБИРАЕТ! ! А забирать у Познера за БУГРОМ - ЕСТЬ ЧТО ! Вот и ПРЯЧ...Писатель Роман Су...

Экс-депутат Рады Журавко предрек Украине шантаж и взрывы после «истерики Арестовича»

Экс-депутат Рады Журавко предрек Украине шантаж и взрывы после «истерики Арестовича»

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал обещание советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича устроить «образцово-показательную истерику», если США не поставят Киеву ракеты, способные долететь до России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх