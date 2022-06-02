Экс-депутат Рады Журавко предрек Украине шантаж и взрывы после «истерики Арестовича»

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал обещание советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича устроить «образцово-показательную истерику», если США не поставят Киеву ракеты, способные долететь до России.
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал обещание советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича устроить «образцово-показательную истерику», если США не поставят Киеву ракеты, способные долететь до России.
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