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Киевский экономист Атаманюк: Меркель развела Украину в вопросе Северного потока — 2

Киевский экономист Атаманюк: Меркель развела Украину в вопросе Северного потока — 2

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в вопросе поддержки проекта "Северный поток — 2" обеспечила интересы своей страны, "разведя" при этом Украину, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил украинский экономист Юрий Атаманюк.

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