Выпуск вакцин от бешенства увеличился в России в 2025 году

В России вырос выпуск вакцин против бешенства. "По данным Россельхознадзора, в I квартале 2025 года выпуск вакцин против бешенства для собак и кошек увеличился на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщает 360.