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Выпуск вакцин от бешенства увеличился в России в 2025 году

Выпуск вакцин от бешенства увеличился в России в 2025 году

В России вырос выпуск вакцин против бешенства. &quot;По данным Россельхознадзора, в I квартале 2025 года выпуск вакцин против бешенства для собак и кошек увеличился на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года&quot;, — сообщает 360.

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