Названы предельные безопасные сроки хранения супа в холодильнике

Так как домашний суп не проходит процесс пастеризации или консервации, как промышленные продукты, хранить его в холодильнике можно лишь непродолжительное время, предупредил доцент кафедры неорганической химии им.
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