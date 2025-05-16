🌸Майские праздники в России хотят сделать непрерывными — с 1 по 9 мая. Инициатива уже направлена в Минтруд.
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🌸Майские праздники в России хотят сделать непрерывными — с 1 по 9 мая. Инициатива уже направлена в Минтруд.