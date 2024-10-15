За какие предметы на лобовом стекле могут оштрафовать: ответ автоюриста

МОСКВА, 15 октября, ФедералПресс. Российские водители давно используют видеорегистраторы, ароматизаторы и другие приборы и аксессуары, размещаемые на лобовом стекле, зеркале заднего вида, приборной панели.
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