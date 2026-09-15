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МОСИНФОРМ

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День в истории: 15 сентября 1863 года в Москве вышел первый номер газеты «Русские ведомости»

День в истории: 15 сентября 1863 года в Москве вышел первый номер газеты «Русские ведомости»

15 сентября 1863 года, или 3 сентября по старому стилю, в Москве появился первый номер «Русских ведомостей».

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