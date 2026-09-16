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Идет инвентаризация – имущество Екатеринбургэнерго все еще не распродали

Идет инвентаризация – имущество Екатеринбургэнерго все еще не распродали

Имущество обанкротившегося МУП «Екатеринбургэнерго», в отношении которого ввели процедуру конкурсного производства весной этого года после иска кредиторов на общую сумму почти 1,2 млрд рублей, все еще не распродали.

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