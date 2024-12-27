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Путин: дружба России и КНДР соответствует фундаментальным интересам народов

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительное письмо председателю КНДР Ким Чен Ыну. В тексте российский лидер подчеркнул, что дружба между Москвой и Пхеньяном соответствует фундаментальным интересам народов наших стран.

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