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Мировые Новости

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Во второй очереди проекта СОЮЗ завершается отделка МОП

Во второй очереди проекта СОЮЗ завершается отделка МОП

В Ростокине продолжается строительство квартала здоровой жизни СОЮЗ. Во второй очереди специалисты завершают отделку мест общего пользования, ведут пусконаладочные работы систем водоснабжения, вентиляции и электроснабжения.

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