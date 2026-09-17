Во второй очереди проекта СОЮЗ завершается отделка МОП

В Ростокине продолжается строительство квартала здоровой жизни СОЮЗ. Во второй очереди специалисты завершают отделку мест общего пользования, ведут пусконаладочные работы систем водоснабжения, вентиляции и электроснабжения.
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