Политика как он...
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Политика как она есть

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Стармер в разговоре с Нетаньяху выразил беспокойство по поводу атаки БПЛА

Стармер в разговоре с Нетаньяху выразил беспокойство по поводу атаки БПЛА

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху после атаки беспилотника в районе города Кейсария, где находится дом главы правительства Израиля.

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