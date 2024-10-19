Стармер в разговоре с Нетаньяху выразил беспокойство по поводу атаки БПЛА

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху после атаки беспилотника в районе города Кейсария, где находится дом главы правительства Израиля.
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