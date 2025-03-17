13 историй о людях, чьи поступки согревают, будто лучики весеннего солнца

Иногда, когда жизнь подбрасывает испытания, даже простой жест доброты может казаться бесценным. Эти истории остаются с нами на всю жизнь и напоминают, что в мире все еще есть место искреннему человеческому теплу и заботе.
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