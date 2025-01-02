Восемь минут смертельной схватки якута и украинца: В ход пошли нож и зубы. Это вы ещё "вагнеров" К-шников не видели

Рукопашный бой русского бойца из Якутии и украинского солдата продолжает собирать комментарии. Военкоры, ведущие популярный телеграм-канал, не остались в стороне и вспомнили "вагнеров" К-шников, которые часто сталкивались с врагами без огнестрельного оружия.
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