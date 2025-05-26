Бергсерг Бергсерг

Пашкнян это уже очередное оно и на коленях будет умолять , что бы Россия не уходила ведь кто такой пошенян ноль , а его торчки это вообще и из России так же е вон к себе в армению вместе с грузинами и другими нелюдями Росиия великая и таким тут не место .. Если только на рудники и камень долбить кирками