"Россия вообще об этом ничего не знала": Лавров ответил в Армении про использование русского оружия. А что с нашей базой в Гюмри?

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Комментарии
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Владимир Аверков
азеры и армяне-одного поля ягода...предатели и двурушники...так что ничего хорошего ни от клювастого,ни от николы ждать нельзя..
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17 час.
Бергсерг Бергсерг
Пашкнян это уже очередное оно и на коленях будет умолять , что бы Россия не уходила ведь кто такой пошенян ноль , а его торчки это вообще и из России так же е вон к себе в армению вместе с грузинами и другими нелюдями Росиия великая и таким тут не место .. Если только на рудники и камень долбить кирками
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14 час.
Misha Glusch
а армяши крепко за него держаться, крапивное емя
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12 час.
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