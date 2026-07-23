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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «Трасса в Венгрии должна подойти «Феррари». Но «Мерседес» все равно окажется фаворитом»

Пилот « Феррари » оценил шансы команды добиться успеха на грядущем Гран-при Венгрии . «На бумаге эта трасса должна чуть лучше подойти нашим болидам.

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