Техэксперт Лопатин: вредоносные приложения скрываются под бесплатными играми

Покупка смартфона ребенку в начале учебного года — это не только приятный повод порадовать школьника, но и множество забот, с которыми предстоит столкнуться родителям, чтобы обезопасить чадо от киберугроз.
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