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ИА Регнум

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Новак сообщил о переговорах США и России по поставкам дизеля

Россия и США ведут переговоры о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки, в том числе американский.

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