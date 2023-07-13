С начала года из Астрахани вывезли почти 6000 тонн мусора

Причем только с одной улицы Победы – до 24 тонн ежемесячно. За шесть месяцев 2023 года специалисты муниципального предприятия «Чистый город» ликвидировали в Астрахани почти 1900 несанкционированных свалок и вывезли на полигон вывезено более 5,8 тыс.