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С начала года из Астрахани вывезли почти 6000 тонн мусора

С начала года из Астрахани вывезли почти 6000 тонн мусора

Причем только с одной улицы Победы – до 24 тонн ежемесячно. За шесть месяцев 2023 года специалисты муниципального предприятия «Чистый город» ликвидировали в Астрахани почти 1900 несанкционированных свалок и вывезли на полигон вывезено более 5,8 тыс.

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