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«Зенит» сохранил лидерство, победы «Реала» и «Барсы», Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, Роналду недоволен и другие новости утра

«Зенит» сохранил лидерство, победы «Реала» и «Барсы», Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, Роналду недоволен и другие новости утра

Доброе утро, друзья! Начинайте новую неделю вместе с нашим дайджестом новостей 🌞 1. В 7-м туре чемпионата России «Зенит» нанес крупное поражение «Уралу» (4:0) и сохранил лидерство в таблице.

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