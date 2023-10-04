Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который хотел устроить теракт в Рубцовске

Житель Челябинска вступил в запрещенную в России проукраинскую организацию и получил задание от куратора - взорвать рубцовскую администрацию Житель Челябинска приехал в Алтайский край, чтобы взорвать здание рубцовской администрации.
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