И снова о демографии

Вчера Президент на пленарной сессии ВЭФ (восточного экономического форума) снова заговорил о том, что нужно повышать рождаемость: "Нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей, чтобы это было модно — иметь много детей, как когда-то в России было по 7−10 человек в семьях", — сказал Путин.