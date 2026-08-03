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FiNE NEWS

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ИТ-интегратор Globus и «Емдев» начали совместную разработку цифровых сервисов на платформе «Энтакси»

Российский ИТ-интегратор Globus и компания «Емдев», специализирующаяся на корпоративных цифровых пространствах, начали совместную работу по разработке цифровых сервисов и проектов импортозамещения для крупного бизнеса.

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