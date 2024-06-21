С украинской монументально-могильной пропагандой придется что-то делать

В рамках выполнения декрета о монументальной пропаганде большевики сносили памятники представителям старой власти (даже таким заслуженным, как герои войны 1812 года или генерал Скобелев), в том числе построенные на народные деньги (Храм Христа Спасителя в Москве) Фото: © Петро Порошенко/Telegram Заменялись высокохудожественные произведения, сделанными на скорую руку гипсовыми поделками, развалившимися за 10-20 последующих лет.