Генерал Алаудинов заявил, что в распоряжении ВСУ находится до четырех бригад Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов раскрыл оставшиеся ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и рассказал, что станет финальной частью специальной военной операции (СВО).
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