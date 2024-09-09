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«На этой ноте СВО и завершим». Алаудинов назвал численность ВСУ и предрек финал СВО

«На этой ноте СВО и завершим». Алаудинов назвал численность ВСУ и предрек финал СВО

Генерал Алаудинов заявил, что в распоряжении ВСУ находится до четырех бригад Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов раскрыл оставшиеся ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и рассказал, что станет финальной частью специальной военной операции (СВО).

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