Управляющую компанию заставили убрать сосульки с балконов дома

Коммунальщиков в Петрозаводске накажут за ненадлежащую очистку от наледи и сосулек балконов многоквартирного дома Жители дома №9 на улице Титова в Петрозаводске обратились в Госкомитет по жилищному надзору с жалобой на управляющую компанию, которая не занималась очисткой фасада от наледи и ….