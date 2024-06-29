Responsible Statecraft: Вашингтон идёт на обострение украинского конфликта из-за провалов ВСУ США сознательно принимают опасные решения из-за ухудшающегося положения украинской армии на поле боя.
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Responsible Statecraft: Вашингтон идёт на обострение украинского конфликта из-за провалов ВСУ США сознательно принимают опасные решения из-за ухудшающегося положения украинской армии на поле боя.
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