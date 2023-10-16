Онлайн-эфир газеты Metro ВКонтакте: Доллар растет, рубль падает: что делать?

Инфляция многих заставила пересмотреть свой подход к накоплению финансов. Старый добрый способ хранения денег "под подушкой" уже не работает – с текущим ростом цен свои кровные не то что приумножить не получится, не выйдет даже сберечь.
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