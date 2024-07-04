Более 60 экспертов призвали НАТО не принимать Украину в альянс

МОСКВА, 4 июля, ФедералПресс. Более 60 американских ученых и аналитиков обратились к НАТО с открытым письмом, опубликованным в газете Politico, где они призывают альянс воздержаться от обещаний по поводу приглашения Украины в свои ряды на предстоящем саммите, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
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