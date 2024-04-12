В Оренбурге ждут пика весеннего паводка

В Оренбурге 12-13 апреля ожидается пик весеннего паводка, сообщил первый зампредседателя правительства Оренбургской области — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сергей Балыкин, передает ТАСС.
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