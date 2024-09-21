Кара-оол Допчун-оол призвал провести мирные обряды в день осеннего равноденствия

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол призвал шаманов по всей стране в день осеннего равноденствия провести ритуалы, которые призывают к миру и дружбе народов, победе и возвращению домой бойцов спецоперации.
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