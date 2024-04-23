Швейцария разблокировала российские активы на 300 млн долларов

Власти Швейцарии разблокировали российские активы на сумму 290 млн франков (около 318 млн долларов). Часть средств была заморожена в обход необходимых процедур, владельцы остальных капиталов были исключены из «черных списков».
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