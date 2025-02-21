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Трамп вновь заявил, что США претендуют на Панамский канал и Гренландию

Трамп вновь заявил, что США претендуют на Панамский канал и Гренландию

Соединенные Штаты должны вернуть контроль над Панамским каналом, а также продолжают рассматривать возможность приобретения Гренландии, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с губернаторами-республиканцами.

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