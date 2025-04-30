Как Роналду выиграть ЛЧ? Осталось два соперника

В азиатской Лиге чемпионов развязка даже ближе, чем в европейской: в Финале восьми Криштиану Роналду забил 934-й гол в карьере – и вспомнил собственное празднование из полуфинала европейской ЛЧ, а в решающем матче его уже ждут Рияд Марез с Роберто Фирмино и Франком Кессиэ.