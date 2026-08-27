Расчеты ударных БПЛА 71-й гвардейской дивизии группы "Север" в августе уничтожили на Харьковском направлении свыше 20 единиц техники ВСУ, включая артиллерийские орудия и бронированные машины, благодаря высокому уровню подготовки.
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