И так, осталось всего 4 тура до окончания чемпионата РПЛ. Стать чемпионом РПЛ впервые имеет огромные шансы ФК Краснодар.
ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 27 тур РПЛ.
Комментарии
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Илюха Илюха
Вот и я про то же
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7 час.
Илюха Илюха
Вот я про это и говорю. Всегда кто-то виноват, всё не по правилам....
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7 час.
Илюха Илюха
Ещё про судейство. Давно не видел, чтобы судья ТАК правильно судил, как в матче Спартак-ЦСКА. Не всё у нас с судейством. значит, плохо....
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7 час.
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