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Александр Васильев: «Ольга Бузова стала похожа на Монику Беллуччи»

Александр Васильев: «Ольга Бузова стала похожа на Монику Беллуччи»

Наш постоянный эксперт никогда не обходит стороной образы звезд на фестивале «ЖАРА». Как оценит. Александр Васильев Марина Денисова Просто Моника Как у «Битлз» Держит планку В костюме пловчихи Не ново! На Занзибаре Цвет сезона Ошибка певицы Польная Федункив Для круиза по Волге Для других целей Михайлов и Зверев в одном флаконе От российского дизайнера Для отпуска Снежная королева на утреннике Такое носила и Лиз Тэйлор Произведение искусства Несуразно и вульгарно Наш постоянный эксперт никогда не обходит стороной образы звезд на фестивале «ЖАРА».

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