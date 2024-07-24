Женская рубка шашкой, медовый городок: Спасская ярмарка пройдет в новом формате

В течение трех дней — 2, 3 и 4 августа — в Елабуге состоится XVII Всероссийская Спасская ярмарка. Событие, на которое ежегодное съезжаются тысячи гостей из разных уголков России и зарубежья, пройдет в этом году в новом формате.
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