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ИИ ORNL научился автономно собирать функциональные материалы атом за атомом

ИИ ORNL научился автономно собирать функциональные материалы атом за атомом

Учёные Национальной лаборатории Оук-Ридж (ORNL, США) создали полностью автоматизированную систему на основе искусственного интеллекта, способную строить функциональные материалы атом за атомом — без участия человека-оператора на протяжении более 25 часов.

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